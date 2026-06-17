Москва17 июн Вести.Сотрудники службы экономической безопасности вместе со следователями полиции на Чукотке задержали трех жителей Омска, которые подозреваются в крупном мошенничестве. Об этом сообщила в своем МАХ-канале официальный представитель МВД России И. В. Волк.

Злоумышленники купили строительную фирму и принимали участие в электронных торгах для заключения госконтрактов на строительно‑монтажные работы в разных регионов страны.

Чтобы выигрывать торги, аферисты сильно занижали цену своих услуг. При этом они и не собирались выполнять работу в полном объеме. Иногда они нанимали других подрядчиков, но те делали лишь малую часть того, что требовалось по договору.

В итоге мошенники заключили контрактов больше чем на 128 миллионов рублей. Около 40 миллионов рублей, которые заказчики перечислили им в качестве аванса, они похитили.

Следователи предъявили задержанным обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока им запретили покидать место жительства и обязали вести себя надлежащим образом (избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде). уточняется в сообщении

Полиция продолжает выяснять все детали преступления и искать возможных сообщников.