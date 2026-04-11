В Дагестане арестовали топ-менеджеров стройкомпании по делу о хищениях

Москва11 апр Вести.Кировский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца двоих руководителей строительной компании "АР Групп", подозреваемых в мошенничестве на 550 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Отмечается, что в январе 2026 года под стражу заключили генерального директора компании, которая проходит по этому же делу.

Под стражу на два месяца взяты финансовый директор и управляющий строительной компании ООО «АР групп», подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сказано в сообщении

По версии следствия, в 2024-2025 годах фигуранты по предварительному сговору с гендиректором и другими неустановленными сообщниками продавали квартиры в якобы строящихся многоквартирных домах в Махачкале. При этом части строительных объектов не существовало в реальности, а на уже возведенные дома фирма разрешений не получала.

Таким образом были похищены порядка 550 миллионов рублей у граждан.

Постановления суда в законную силу не вступили.