Экс-главу района в Дагестане подозревают во взятке в размере 29,5 млн рублей

Москва20 апр Вести.В Дагестане СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Карабудахкентского района по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере стал гендиректор коммерческой организации.

По материалам следствия, в 2019 году подозреваемый, будучи главой Карабудахкентского района, пообещал представителю коммерческой организации помочь в заключении контракта на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения населенных пунктов. За помощь он получил денежное вознаграждение – 20 % от суммы муниципального контракта.

В период с 2019 по 2020 годы подозреваемый получил взятку в общей сумме более 29,5 млн рублей… говорится в сообщении ведомства в MAX

Как установило следствие, фигурант подписал акты и справки с ложными сведениями. Фактически были не выполнены работы на сумму более 179 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательственной базы.

Ранее в отношении экс-главы Карабудахкентского района были возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве.