Одиннадцать жителей села в Дагестане подозреваются в его незаконном контроле

В Дагестане пресечена деятельность экстремистской группы, контролировавшей село Одиннадцать жителей села в Дагестане подозреваются в его незаконном контроле

Москва2 мая Вести.Одиннадцать жителей села Губден Карабудахкентского района Республики Дагестан подозреваются в организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что с 2015 года по апрель 2026 года подозреваемые объединились в экстремистское сообщество, руководствуясь едиными идеологическими установками. Все они придерживались радикальных взглядов.

В рамках функционирования сообщества его участники осуществляли противоправную деятельность, в том числе оказывали моральное и физическое давление на граждан, не разделяющих их взгляды, и применяли насилие отметили в пресс-службе

Фигуранты организовали "патрули" по селу: "дежурные" контролировали передвижения граждан, "выявляли лиц, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие".

Также подозреваемые поставили на въезде в село блокпост, где решали, пропускать ли на территорию населенного пункта тот или иной автомобиль. Ночью они перегораживали проезд. При этом по периметру села фигуранты развернули систему видеонаблюдения.

По уголовному делу ведется следствие, девять подозреваемых отправлены под арест, в отношении еще двоих следствие направило в суд ходатайства об избрании меры пресечения.