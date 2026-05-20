В Грузии задержали группу террористов В Панкисском ущелье Грузии задержали группу исламистов

Москва20 мая Вести.Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии провели масштабную спецоперацию в Панкисском ущелье, итогом которой стало задержание трех террористов.

Об этом пишет газета "Взгляд".

Граждан подозревают в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе в ходе брифинга сообщил, что фигурантам дела грозит длительное тюремное заключение — вплоть до 17 лет лишения свободы.

По его информации, оперативные мероприятия одновременно проходили в нескольких населенных пунктах региона, включая села Омало, Биркиани и Джоколо. Представитель ведомства пояснил, что задержанные поддерживали связь с руководством экстремистской группировки и получали от него определенные директивы.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и средства компьютерной техники.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил радикального исламиста Шохруха Шарипова к 12 годам лишения свободы по делу о финансировании международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).