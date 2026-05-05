В Анапе пресечена деятельность ячейки международной террористической организации ФСБ задержала в Анапе членов ячейки международной террористической организации

Москва5 мая Вести.ФСБ по Краснодарскому краю произвела задержание троих членов ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Она была законспирирована.

В состав ячейки входили граждане одной из Центрально-Азиатских республик, которые по заданию эмиссаров вели целенаправленную работу по распространению террористической идеологии сказано в заявлении

Все трое были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При них была обнаружена и изъята запрещенная в России экстремистская литература, а также средства связи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.