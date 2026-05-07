Москва7 маяВести.В Грузии задержан 33-летний мужчина, державший в заложниках граждан России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Уточняется, что злоумышленник действовал не один и был ранее судим.
Обвиняемый вместе с сообщниками в марте текущего года обманным путем проник в квартиру граждан России. Обвиняемые с использованием холодного оружия и угрожая убийством, незаконно лишили свободы граждан, также незаконно завладели их деньгами и дорогостоящей техникой и избилиговорится в сообщении
Правоохранители выяснили, что в преступлении замешаны семь человек. Один из них задержан в городе Гори. Поиски его подельников продолжаются.
Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания уроженца Средней Азии, который планировал дистанционно подорвать бомбу, найденную в рюкзаке у гражданки ФРГ в Пятигорске.