ТАСС: в Грузии задержан мужчина, державший в заложниках россиян

В Грузии задержан злоумышленник, державший в заложниках россиян ТАСС: в Грузии задержан мужчина, державший в заложниках россиян

Москва7 мая Вести.В Грузии задержан 33-летний мужчина, державший в заложниках граждан России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Уточняется, что злоумышленник действовал не один и был ранее судим.

Обвиняемый вместе с сообщниками в марте текущего года обманным путем проник в квартиру граждан России. Обвиняемые с использованием холодного оружия и угрожая убийством, незаконно лишили свободы граждан, также незаконно завладели их деньгами и дорогостоящей техникой и избили говорится в сообщении

Правоохранители выяснили, что в преступлении замешаны семь человек. Один из них задержан в городе Гори. Поиски его подельников продолжаются.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания уроженца Средней Азии, который планировал дистанционно подорвать бомбу, найденную в рюкзаке у гражданки ФРГ в Пятигорске.