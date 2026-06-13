Пособника участников теракта в "Крокусе" задержали в Ингушетии Пособник участников теракта в "Крокус Сити Холле" задержан ФСБ в Ингушетии

Москва13 июн Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) задержали 54-летнего жителя Ингушетии, который помогал террористам, напавшим на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержанный оказывал "помощь в оформлении подложных паспортов членам Боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористической организацией, в целях избежания последними задержания и обеспечения возможности продолжения ими преступной деятельности".

По информации ТАСС, полученной от правоохранительных органов, речь идет о Хасане Альтемирове. В отношении него возбуждено уголовное дело за соучастие в виде пособничества в руководстве террористическим сообществом.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал "Крокуса" перед выступлением рок-группы. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали более 600.

В марте 2026 года Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" и их 11 пособников. На прошлой неделе их этапировали в исправительные колонии в разных регионах России.