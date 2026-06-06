Осужденных на пожизненное за теракт в "Крокусе" распределили в разные колонии

Осужденные за теракт в "Крокусе" этапированы в колонии в разных регионах России Осужденных на пожизненное за теракт в "Крокусе" распределили в разные колонии

Москва6 июн Вести.Все приговоренные к пожизненному лишению свободы по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" этапированы в колонии в разные регионы России, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Большинство фигурантов этапированы в колонии в разных регионах. В московских СИЗО остались пока те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение приводит агентство слова своего собеседника

Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали более 600.

В марте 2026 года Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" и их 11 пособников.