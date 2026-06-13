ФСБ и СК задержали пособника террористов, напавших на Crocus City Hall Пособник террористов, напавших на Crocus City Hall, задержан в Ингушетии

Москва13 июн Вести.В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следкома РФ задержали Хасана Альтемирова - активного участника боевого крыла (вирда) запрещенной в России террористической группировки Батал-Хаджи Белхороева. Альтемиров был пособником террористов, напавших на Crocus City Hall, сообщает издание "Коммерсант".

Следствие инкриминирует задержанному соучастие в руководстве террористическим сообществом.

Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова - члена боевого крыла баталхаджинцев... Следствием ему инкриминируется соучастие (в виде пособничества) в руководстве террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) говорится в публикации

По данным ФСБ, в 2025 году Альтемиров по указанию главарей вирда обеспечил фальшивыми паспортами минимум троих членов банды, которые находились в розыске. Среди них - Батыр Кулаев, который вместе с подельниками снабжал оружием тех, кто напал на Crocus City Hall. С этими документами Кулаев сумел покинуть Россию. До сих пор его местонахождение не установлено.

Из материалов дела следует, что выходцы из Ингушетии достали пять охолощенных автоматов, переделали их в боевые, а также добыли почти 1900 патронов. Оружие спрятали в Ингушетии, затем отправили в столичный регион.

22 марта 2024 года четверо террористов напали на Crocus City Hall в Красногорске. Они расстреляли посетителей концерта и подожгли зал. Погибли 147 человек, еще трое пропали без вести, пострадали 336 человек. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

Перед судом предстали 19 человек. 15 из них, включая "оружейников" Медова и Аушева, получили пожизненные сроки. Баталхаджинцы также помогали в подготовке подрыва в 2024 году начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова.