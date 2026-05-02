Во время нападения на "Крокус" посетители отобрали автомат у террориста Фаридуни

Посетители "Крокуса" смогли во время нападения отобрать автомат у террориста Во время нападения на "Крокус" посетители отобрали автомат у террориста Фаридуни

Москва2 мая Вести.Во время нападения боевиков на "Крокус сити холл" посетители смогли отобрать оружие у одного из боевиков, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

Как рассказал в суде террорист Далерджон Мирзоев (внесен в РФ в перечень террористов), во время теракта у него заклинило оружие. Заминкой воспользовался один из посетителей концерта, который находился рядом с другим боевиком Шамсидином Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов), и отобрал у бандита автомат.

После этого боевики приняли решение о поджоге концертного зала и по дороге к выходу и своему автомобилю, на котором попытались скрыться, хладнокровно добивали ножами раненых и беспомощных людей рассказал собеседник агентства

12 марта 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" получили пожизненные сроки заключения. Четверо фигурантов получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. Шесть - объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

В конце апреля суд приговорил к трем годам тюрьмы управляющую хостелом, в котором жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые с двумя соучастниками устроили теракт в концертном зале. Сообщалось, что женщина ранее была судима за убийство и подстрекательство к убийству, а также мошенничество.