Заселившая в хостел террористов из "Крокуса" ранее была судима Администратор хостела, заселившая террористов из "Крокуса", имела судимость

Москва24 апр Вести.Управляющая хостелом, которая незаконно заселила двух исполнителей теракта в "Крокусе", ранее была судима за убийство и подстрекательство к убийству, а также мошенничество, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В 2007 году женщину приговорили к 15 годам колонии, но она освободилась условно-досрочно спустя 11 лет – в апреле 2018 года.

После теракта в "Крокусе" управляющая стала фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции.

Московский суд приговорил к трем годам лишения свободы управляющую небольшим московским хостелом. В нем некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (внесены в реестр экстремистов и террористов), устроившие с двумя соучастниками теракт в концертном зале "Крокус сити холл" сказано в публикации

В марте этого года 2-й Западный окружной военный суд назначил фигурантам дела о теракте наказания от 19 лет до пожизненного срока. Исполнители получили пожизненное лишение свободы.