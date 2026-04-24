Управляющую хостелом, где проживали террористы "Крокуса", осудили на 3 года

Москва24 апр Вести.Суд Москвы приговорил к трем годам управляющую хостелом, где, нарушая миграционное законодательство, проживали исполнители теракта в "Крокус Сити Холле", следует из судебных материалов, которые имеются у РИА Новости.

Женщина управляла небольшим апарт-отелем на первом этаже пятиэтажки. Некоторое время здесь жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов​​​, которые с двумя соучастниками устроили теракт в концертном зале.

Женщина не отрицала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы отмечается в сообщении

Двенадцатого марта суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, четверо получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. Шесть фигурантов объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек.