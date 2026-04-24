Москва24 апрВести.Суд Москвы приговорил к трем годам управляющую хостелом, где, нарушая миграционное законодательство, проживали исполнители теракта в "Крокус Сити Холле", следует из судебных материалов, которые имеются у РИА Новости.
Женщина управляла небольшим апарт-отелем на первом этаже пятиэтажки. Некоторое время здесь жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые с двумя соучастниками устроили теракт в концертном зале.
Женщина не отрицала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободыотмечается в сообщении
Двенадцатого марта суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, четверо получили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. Шесть фигурантов объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек.