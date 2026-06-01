ФСБ сообщила о прекращении гражданства РФ восьми выходцев из Центральной Азии ФСБ и МВД прекратили гражданство восьми уроженцев Центральной Азии

Москва1 июн Вести.ФСБ совместно с МВД прекратила российское гражданство восьми уроженцев стран Центральной Азии, действия которых создавали угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Решения были приняты в соответствии с законом "О гражданстве Российской Федерации". Среди лиц, лишенных гражданства, оказались жители нескольких российских регионов.

По данным ведомства, гражданства лишился житель Тверской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и граждан России. Среди легализованных им лиц был подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Также гражданства лишен житель Тульской области, осужденный за незаконное хранение оружия. Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении жителя Бурятии, который занимался распространением националистической идеологии, и жителя Алтая, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за побои.

Еще трое жителей Тюменской области, по данным ФСБ, лишились гражданства за пропаганду антироссийских настроений и призывы к объединению по этническому признаку. Аналогичная мера затронула жителя Архангельской области, которого спецслужба считает причастным к созданию условий для межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ГД расширяет перечень оснований для депортации мигрантов для обеспечения общественной безопасности.