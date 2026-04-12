Москва12 апр Вести.Бывший сотрудник полиции Великобритании Марк Буллен стал первым британцем, которого лишили гражданства из-за того, что он проживал в России. Такое решение было обусловлено "соображениями национальной безопасности", пишет The Sunday Times.

Буллен проживает в РФ уже более десяти лет, он женат на россиянке и у него четверо детей. Экс-полицейский сейчас работает в петербургском "Зените", российским гражданином он стал в 2022-м.

Решение о лишении Буллена гражданства приняла глава британского МВД Шабана Махмуд. По информации издания, мужчину подозревали в том, что он якобы действовал в интересах иностранного государства, в связи с чем мог представлять угрозу нацбезопасности Великобритании.

Сам Буллен рассказал, что периодически ездил на родину навестить родственников. В конце 2024 года его задержали в аэропорту Лутон, изъяли технику и допрашивали в течение четырех часов. О лишении британского гражданства мужчина узнал из электронного письма по возвращении в Санкт-Петербург.

Ранее в апреле российское гражданство получил потомок казаков-эмигрантов, уроженец Франции Фредерик Аникин.