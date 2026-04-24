Переселившийся в РФ британец Буллен не знает, за что его лишили подданства

Переехавший в РФ британец Буллен не знает, за что Лондон лишил его паспорта Переселившийся в РФ британец Буллен не знает, за что его лишили подданства

Москва24 апр Вести.Бывший полицейский из Британии Марк Буллен, которого британская корона лишила подданства после переезда в Россию, заявил, что не знает, чем продиктовано это решение Лондона.

Буллен подчеркнул, что не представляет никакой угрозы Британии, поскольку ведет жизнь семейного человека и не понимает, как может представлять угрозу для целого государства.

Я не понимаю, как мое очарование Россией означает, что я несу некий вред [Великобритании]. Если я виновен в преступлении, то предъявите мне обвинение. Если я сделал что-то, скажите мне, что я сделал. Скажите, какой закон я нарушил, и ведите меня в суд. Но я ничего не делал сказал британец телеканалу Sky News

Ранее газета The Sunday Times заявила, что Марк Буллен стал первым британцем, которого лишили подданства из-за проживания в России.

Он получил уведомление о лишении его британского гражданства от министра внутренних дел Британии Шабаны Махмуд по электронной почте.

Свое решение Махмуд обосновала неким "общественным благом", не сообщив конкретно, какими действиями Буллена недоволен Лондон.

По информации The Sunday Times, британские правоохранители подозревали мужчину в якобы работе на интересы иностранного государства и посчитали это угрозой для национальной безопасности.