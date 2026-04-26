Москва26 апр Вести.Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение британских властей лишить гражданства переехавшего в Россию бывшего полицейского Марка Буллена, назвав сложившуюся ситуацию абсурдной.

Марк Буллен, проработавший 11 лет в полиции графства Хартфордшир на юго-востоке Англии, впервые посетил Россию в возрасте 18 лет. Позднее он самостоятельно выучил русский язык и начал работать в PR-отделе футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российский паспорт.

В январе 2026 года Буллен заявил, что британские власти без объяснения причин лишили его гражданства. Ранее экс-полицейского задержали в аэропорту Лутон, где в течение нескольких часов расспрашивали о его жизни в России и личных убеждениях.

Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили паспорта, потому что он живет в России и имеет собственное мнение о (конфликте – прим. ред.) на Украине, которое не нравится его (британскому – прим. ред.) правительству написал Фази в соцсети X

Журналист добавил, что эта ситуация продемонстрировала, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур".

24 апреля Буллен сообщил о полученном по электронной почте официальном уведомлении о лишении его британского подданства. Документ подписала министра внутренних дел королевства Шабана Махмуд.

Свое решение она обосновала "общественным благом", не уточнив, какими именно действиями Буллена недоволен официальный Лондон.

По информации воскресной газеты The Sunday Times, британские правоохранители заподозрили отставного полицейского в работе на иностранное государство и сочли это угрозой для национальной безопасности Соединенного Королевства.