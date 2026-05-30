В Грузии по обвинению в шпионаже задержан координатор "Бессмертного войска" Координатору "Бессмертного войска" Грузии грозит до 12 лет тюрьмы за шпионаж

Москва30 мая Вести.Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии провела операцию по задержанию Гулбаата Рцхиладзе, координатора движения "Бессмертное войско" (грузинский аналог российского "Бессмертного полка"). Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на ведомство, общественному деятелю предъявлено обвинение в шпионаже в пользу сразу двух иностранных государств.

О задержании гражданина Грузии ранее сообщил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе. Хотя изначально фамилия не называлась, позже стало известно, что речь идет о Рцхиладзе. По данным следствия, обвиняемый "систематически поддерживал с представителями иностранных спецслужб организованный на высоком уровне контакт". Передача информации осуществлялась как лично, так и через электронные каналы связи, а для соблюдения конспирации встречи проводились за пределами Грузии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.