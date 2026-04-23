Экс-министр обороны Грузии получил 10 лет тюрьмы

Москва23 апр Вести.Судья Тбилисского городского суда Ираклий Хускивадзе приговорил экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам тюремного заключения за злоупотребление служебными полномочиями и легализацию преступных доходов, сообщил телеканал Pirveli.

Установлено, что экс-министр в 2023 году вместе с сообщниками поставил военному госпиталю медицинское оборудование по завышенной цене. В сентябре 2025 года он был арестован по этому делу.

Всего ему вменили легализацию 1 593 212 лари (44 948 203 рублей) незаконного дохода.

Бывший министр приговорен к 10 годам тюремного заключения, у него конфисковано имущество, в том числе земельный участок с домом в Испании, а также дом и автостоянка в поселке Цкнети говорится в публикации

