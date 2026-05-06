Москва6 маяВести.Служба госбезопасности Грузии задержала госслужащего по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки, пишет "Sputnik Грузия".
Обвиняемому грозит от восьми до 12 лет лишения свободы. Мужчина занимал высокий пост в государственном ведомстве. Задержанный передавал сведения иностранным спецслужбам, используя свои личные связи и должность.
Действия обвиняемого противоречили национальным интересам Грузии.
Между тем в Германии задержаны двое предполагаемых иностранных агентов, которых подозревают в шпионаже. Немецкие полицейские остановили автомобиль с латвийскими номерами. В машине находились 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии.