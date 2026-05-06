Спецслужбы Грузии задержали госслужащего по обвинению в шпионаже

Чиновник в Грузии задержан по обвинению в работе на иностранные спецслужбы Спецслужбы Грузии задержали госслужащего по обвинению в шпионаже

Москва6 мая Вести.Служба госбезопасности Грузии задержала госслужащего по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки, пишет "Sputnik Грузия".

Обвиняемому грозит от восьми до 12 лет лишения свободы. Мужчина занимал высокий пост в государственном ведомстве. Задержанный передавал сведения иностранным спецслужбам, используя свои личные связи и должность.

Действия обвиняемого противоречили национальным интересам Грузии.

Между тем в Германии задержаны двое предполагаемых иностранных агентов, которых подозревают в шпионаже. Немецкие полицейские остановили автомобиль с латвийскими номерами. В машине находились 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии.