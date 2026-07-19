Напавшего на российскую туристку в Грузии мужчина задержали

Напавший на российскую туристку в Грузии мужчина задержан Напавшего на российскую туристку в Грузии мужчина задержали

Москва19 июл Вести.В Грузии задержан мужчина, который напал на российскую туристку в одной из гостиниц на востоке республики.

Об этом сообщила очевидеца произошедшего Владислава Бородина в разговоре с РИА Новости.

Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего – прим. ред.) уже задержали сказала Бородина

Инцидент произошел в одном из отелей в регионе Кахетия. По словам Бородиной, конфликт возник во время свадьбы, которая проходила в гостинице.

Мужчина ворвался в номер, где находились российские туристки, стал их толкать и ударил одну из девушек.

В результате нападения у пострадавшей сломан нос, она госпитализирована в тяжелом состоянии.