Москва19 июл Вести.В Грузии подверглись нападению российские туристки в гостиничном номере. Как утверждает канал SHOT, причиной стала русская речь.

Инцидент произошел в Кахетии в пятизвездочном отеле Agareni Estate. Неизвестный мужчина ворвался в номер к двум девушкам и нанес одной из них серьезные травмы. По словам пострадавших, поводом для агрессии послужила русская речь, которую они использовали в разговоре