В аэропорту Тбилиси задержали разыскиваемую ФБР россиянку В Грузии задержана разыскиваемая Интерполом по запросу США гражданка России

Москва6 июн Вести.Гражданка России, находившаяся в международном розыске, была задержана в аэропорту Тбилиси, соответствующий запрос поступил от Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом в интервью грузинской телекомпании TV Pirveli сообщил адвокат задержанной Бека Немсицверидзе.

Он уточнил, что россиянка находилась в розыске по линии Интерпола в связи с подозрениями в незаконном импорте и экспорте находящейся под американскими санкциями продукции.

Адвокат добавил, что в этой связи в отношении нее американскими властями было начато расследование.

По словам Немсицверидзе, арестованная прибыла в Грузию с туристическими целями и не знала об открытом в США уголовном деле, а также о том, что ее по инициативе американского ФБР разыскивает Интерпол.

Ранее в Россию из Таиланда депортировали гражданина РФ, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере.