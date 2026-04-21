Москва21 апр Вести.Самолет, следующий рейсом Москва – Тбилиси, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в беседе с ТАСС.

В международном аэропорту Волгограда на запасной аэродром экстренно сел самолет, следовавший рейсом "Москва (Внуково) - Тбилиси" авиакомпании "Азимут" из-за плохого самочувствия одной из пассажирок приводит агентство данные аэровокзала

Отмечается, что борт продолжит полет в место назначения в ближайшее время. Подробности о состоянии пассажирки, которой потребовалась помощь, не приводятся.