Москва22 апрВести.Пассажирка рейса Москва – Тбилиси, вынужденно приземлившегося в аэропорту Волгограда днем 21 апреля, скончалась в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Волгоградской области.
Женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием, она скончалась, несмотря на усилия медиковсказал собеседник агентства
Самолет авиакомпании "Азимут" днем 21 апреля совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. После госпитализации женщины борт продолжил полет в место назначения.