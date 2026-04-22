В Волгограде умерла пассажирка рейса Москва – Тбилиси

Москва22 апр Вести.Пассажирка рейса Москва – Тбилиси, вынужденно приземлившегося в аэропорту Волгограда днем 21 апреля, скончалась в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что у женщины было тяжелое хроническое заболевание.

Женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием, она скончалась, несмотря на усилия медиков сказал собеседник агентства

Самолет авиакомпании "Азимут" днем 21 апреля совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. После госпитализации женщины борт продолжил полет в место назначения.