Baza: в Сочи две девушки нападали на туристов, которые общались "без уважения" Baza: две агрессивные девушки избили туристку за замечание в Сочи

Москва2 мая Вести.В Сочи две девушки неоднократно нападали на туристов, которые общались с ними "без уважения". Об инцидентах пишет Telegram-канал Baza.

Пострадавшая в результате такого нападения Екатерина рассказала, что отдыхала в одном из заведений на Ялтинской улице с друзьями и родственниками, когда туда зашли две незнакомки. Екатерина попросила их отойти, чтобы закрыть дверь, но те начали ее оскорблять. Затем девушка попыталась уйти, но на нее набросились, повалили на землю и стали избивать.

Драку остановили мужчины, после чего Екатерина с компанией покинула заведение. Напавшие незнакомки сели в машину и доехали до санатория, где остановились туристы.

Тигрицы выскочили из машины и начали нападать на охранников. Как минимум один из мужчин потерял сознание от удара об асфальт пишет канал

После инцидента Екатерина сняла побои и обратилась в полицию. Выяснилось, что ранее от рук тех же самых девушек пострадали две туристки, отдыхавшие в Сочи год назад. Одна из них была несовершеннолетней.

Telegram-канал уточняет, что правоохранители установили личности нарушительниц. Оказалось, что одна из них – жительница Армавира, вторая приехала из Отрадненского района. Девушкам 25 и 31 год. На допросе они заявили, что Екатерина показала им неприличный жест.