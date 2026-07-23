Работники детского сада в Сочи, обвиняемые в истязании детей, задержаны Работницам детского сада в Сочи предъявлено обвинение в истязании

Москва23 июл Вести.В Сочи задержаны воспитатель и учитель-дефектолог детского сада, которые били и оскорбляли своих малолетних воспитанников, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.

По этим фактам возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователем СКР задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних (п.п. "а", "г", "е" ч.2 ст.117 УК РФ). Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ) говорится в публикации

По версии следствия, в июне-июле задержанные женщины неоднократно били детей по голове, таскали за волосы, повышали на них голос и оскорбляли.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.