Москва23 июлВести.В Сочи задержаны воспитатель и учитель-дефектолог детского сада, которые били и оскорбляли своих малолетних воспитанников, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.
По этим фактам возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователем СКР задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних (п.п. "а", "г", "е" ч.2 ст.117 УК РФ). Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ)говорится в публикации
По версии следствия, в июне-июле задержанные женщины неоднократно били детей по голове, таскали за волосы, повышали на них голос и оскорбляли.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.