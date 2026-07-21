RT: воспитателей детсада в Сочи заподозрили в плохом обращении с детьми

СМИ: спрятанный диктофон и камеры вскрыли страшные события в детсаду в Сочи RT: воспитателей детсада в Сочи заподозрили в плохом обращении с детьми

Москва21 июл Вести.Родители заподозрили воспитателей детского сада в Сочи в жестоком обращении с детьми. Как пишет RT, мама одного из мальчиков записала происходящее в детсаду на диктофон, также родители увидели записи с камер.

В материале сказано, что все началось, когда мама стала замечать у сына травмы и нестандартное поведение.

В сети пишут, что она спрятала в группе диктофон. Судя по сделанным записям, на детей кричали, их били, таскали за волосы сказано в публикации телеканала

Ссылаясь на соцсети, автор материала пишет, что родители других детей из группы также замечали у них синяки, ссадины и вырванные волосы.

Мама мальчика написала заявление в полицию. По ее словам, сотрудники детсада просили ее забрать заявление, в том числе предлагали деньги.

Мама другого мальчика рассказала RT, что за последние два месяца сын дважды приходил домой с синяками на ноге и спине, при этом у ребенка начиналась истерика при слове "детсад". Собеседница журналистов рассказала, что воспитатели предположили, что ребенок якобы просто устал ходить в сад и страдает из-за жары. Мать забрала документы из сада.

По ее словам, с ней связалась мама другого ребенка и сообщила, что у ее сына также есть синяки.

Нам показали записи с камер. Я не буду говорить, что там происходило, у меня шок рассказала собеседница телеканала

По ее рассказу, "детей обижали", и ей известно о пяти детях с подобными историями.