Baza: россияне массово отказываются от поездок в Грузию из-за ЧП с туристкой

Россияне начали отказываться от путешествий в Грузию после нападения на туристку Baza: россияне массово отказываются от поездок в Грузию из-за ЧП с туристкой

Москва24 июл Вести.Туристы из России стали массово отказываться от путешествий в Грузию после резонансного нападения на россиянку в одном из отелей Кахетии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пользователи соцсетей из различных регионов России призывают воздержаться от поездок в республику и не поддерживать ее туристическую отрасль.

По словам некоторых путешественников, они уже отменили бронирования и выбрали другое направление, указывает Baza.

Согласно данным Telegram-канала, некоторые российские турагентства временно заморозили прием заявок на организацию поездок в Грузию. В качестве альтернативы клиентам предлагают Армению или маршруты внутри России.

Говорить о каком-то определенном числе туристов, отменивших поездки, сложно, так как официальной статистики о количестве отмененных туров пока нет, отмечается в сообщении.

Инцидент с туристкой, имеющей гражданство Турции и России, произошел 19 июля в гостинице в Телави в Кахетии, когда там проходило празднование грузинской свадьбы. СМИ сообщали, что произошел конфликт между участником торжества, жителем Грузии, братом жениха, и иностранными туристками.

По информации ряда изданий, девушки открыли шампанское на балконе, и несколько капель попали на стоявшую внизу аппаратуру свадебного диджея. Как сообщали СМИ, участник свадьбы вломился в номер к русскоязычным девушкам, на английском языке обвинил их в том, что они портят свадьбу и разговаривают на русском, и напал на одну из них. Девушка получила перелом носа.

Напавшему было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью, но затем его освободили под залог. Прокуратура проверяет обе стороны конфликта.