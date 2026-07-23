Москва23 июл Вести.Иноагенты внутри Грузии специально раздувают скандал с туристкой из России, чтобы посеять ненависть. Такое мнение выразил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, иноагенты одобряют "эту агрессию, которая была физическим оскорблением". И тут, с его слов, виден двойной стандарт.

Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть, а конкретные агенты, агентура выполняют это задание заявил Кобахидзе

Он добавил, что в Грузии будут противостоять "этому заданию" и всем, кто занят его реализацией.

Инцидент с нападением на туристку, имеющую гражданство Турции и России, произошел 19 июля в гостинице в Телави (Кахетия), когда там проходило празднование грузинской свадьбы. По информации из СМИ, русскоязычные туристки находились в одном из номеров и пили шампанское на балконе, а несколько капель попали на аппаратуру диджея, стоящую внизу. В результате произошел конфликт, и участник торжества (по информации из прессы, брат жениха) вломился в номер и напал на одну из девушек. В соцсетях появилось видео, на котором он кричит на девушку на английском языке, обвиняя туристок в том, что они портят свадьбу и говорят на русском языке. Мужчина нанес удар девушке в лицо, у нее оказался перелом носа.

Напавший был задержан, но его освободили под залог. Грузинская прокуратура проверяет обе стороны конфликта.