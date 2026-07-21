Мужчину, напавшего на россиянку в Грузии, отпустили под залог

Напавшего на российскую туристку в Грузии мужчину освободили под залог Мужчину, напавшего на россиянку в Грузии, отпустили под залог

Москва21 июл Вести.Суд в грузинском городе Телави освободил под залог Георгия Чигладзе, задержанного после конфликта на свадьбе в отеле в Кахети, где он напал на российскую туристку. Об этом сообщает телеканал "ТВ Пирвели".

В качестве меры пресечения Чигладзе назначили залог в размере 5000 лари. Прокуратура ходатайствовала именно о такой сумме, тогда как защита просила освободить его под залог.

По данным телеканала, во время заседания Чигладзе заявил, что раскаивается в совершенном и не хотел, чтобы его жизнь закончилась таким образом.

После освобождения из зала суда обвиняемый отказался общаться с журналистами.

По данным "ТВ Пирвели", отель "Агарани Мамули", где произошел конфликт, выразил готовность внести за Чигладзе залог.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании мужчины. По данным ведомства, инцидент произошел во время свадьбы в одном из отелей Телави. Утверждается, что находившиеся на отдыхе иностранцы с балкона номера оскорбляли гостей свадьбы и вылили воду на аппаратуру.