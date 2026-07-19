Милонов связал нападение на туристку в Грузии с провокацией

Милонов назвал нападение на туристку в Грузии возможной провокацией Милонов связал нападение на туристку в Грузии с провокацией

Москва19 июл Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что нападение на русскоязычную туристку в отеле Грузии могло быть провокацией. Об этом он заявил изданию NEWS.ru.

По словам депутата, задержанный в Телави мужчина, по его мнению, не имеет отношения ни к Грузии, ни к грузинам.

Откровенно говоря, это провокация, чтобы возникли неправильные мысли между людьми. К сожалению, кретины есть в любой стране сказал Милонов

Милонов отметил, что был искренне удивлен произошедшим, поскольку, как он считает, в Грузии нет подобных настроений. Он добавил, что не знает ни одного грузина, который мог бы вести себя таким образом. Он назвал такой поступок трудно представимым.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина врывается в гостиничный номер российских туристок, кричит, толкает одну из них и бьет другую. Причиной нападения якобы стала услышанная мужчиной русская речь.

Россиянка, пострадавшая при нападении в отеле в столице Кахетии, госпитализирована с переломом носа. По словам ее подруги Владиславы Бородиной, состояние женщины оценивается как тяжелое.