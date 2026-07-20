Пострадавшая при нападении в Грузии туристка имеет двойное гражданство ТАСС: у пострадавшей в Грузии туристки гражданство России и Турции

Москва20 июл Вести.Туристка, на которую напал мужчина в отеле в грузинской Кахетии, имеет двойное гражданство - России и Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката пострадавшей - Лали Апциаури.

19 июля СМИ сообщили, что российская туристка подверглась нападению в пятизвездочном отеле в Грузии. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина врывается в гостиничный номер российских туристок, кричит, толкает одну из них и бьет другую. Причиной нападения якобы стала услышанная мужчиной русская речь.

Все пять девушек - украинки и являются гражданками России. Пострадавшая также является гражданкой Турции рассказала адвокат

Апциаури уточнила, что пострадавшая туристка живет в Турции и работает в одной из ведущих клиник пластической хирургии. В результате инцидента у нее сломан нос, и она хочет делать операцию в Турции. При этом врачи не дают разрешения на авиаперелет из-за гематомы в области носа и лба, подчеркнула адвокат.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что напавшего на туристку мужчину задержали. По информации ведомства, конфликт произошел во время свадьбы в одном из отелей города Телави. Утверждается, что отдыхавшие иностранцы оскорбляли с балкона номера присутствовавших на свадьбе людей и вылили воду на аппаратуру.