В Турции около 30 туристов госпитализированы после отравления

В Турции около 30 туристов попали в больницы после отравления В Турции около 30 туристов госпитализированы после отравления

Москва12 июл Вести.Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Об этом сообщил портал Turizmnews.

По информации издания, после того как отдыхающие пожаловались на боли в животе, рвоту и тошноту, примерно 30 человек доставили в больницы. В связи с произошедшим начато расследование.

Как пишет портал, пострадавшие находились на отдыхе в пятизвездочном отеле в районе Сахиль Сителери. Предположительно, первые симптомы появились вскоре после того, как туристы употребили блюда, подававшиеся по системе "все включено".

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили, однако некоторые туристы продолжают находиться под наблюдением врачей.

После инцидента сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб приступили к проверке гостиницы. Для лабораторных исследований были взяты образцы еды со шведского стола и воды. Окончательную причину происшествия установят после получения результатов анализов. Полиция также начала проверку по обращениям отдыхающих.

Кушадасы считается одним из крупнейших турецких курортов на побережье Эгейского моря. Ежегодно он принимает сотни тысяч туристов из Турции и других стран.

Ранее турагенты начали активно предупреждать российских туристов об угрозе пищевых отравлений в отелях Египта. Специалисты отрасли рекомендуют избегать использования водопроводной воды, а также отказаться от напитков со льдом, который бармены изготавливают из местной воды. Кроме того, российских туристов призывают пользоваться для гигиены полости рта только бутилированной водой.