Российских туристов призвали не пить воду из-под крана в отелях Египта Baza: турагенты рассылают клиентам предупреждения об отравлении в отелях Египта

Москва9 июл Вести.Турагенты начали активно предупреждать российских туристов, отдыхающих в Египте, об угрозе пищевых отравлений в отелях этой страны, сообщил Telegram-канал Baza.

Специалисты отрасли рекомендуют туристам избегать использования водопроводной воды, а также отказаться от напитков со льдом, который бармены изготавливают из местной воды. Кроме того, российских туристов призывают пользоваться для гигиены полости рта только бутилированной водой.

По словам самих туристов, проблемы с качеством воды в Египте стали систематическими. Больше всего жалоб поступают из отелей в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Уточняется, что речь идет об отелях сетей Rixos, Pickalbatros Dana Beach Resort и Moreno Spa & Resort.

В начале июля стало известно, что индонезийская компания PT Manna Indonesia Group разработала систему трансграничных платежей для упрощения расчетов туристов из России в Индонезии и наоборот. Уточнялось, что российские туристы смогут совершать платежи через приложение LinkAja.