Москва20 апрВести.Российские туристы в Египте, Турции, Таиланде и Вьетнаме испытывают проблемы с доступом к отечественным банковским сервисам и сайту "Госуслуги". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что затруднения у россиян возникают также при оплате бронирования на сайтах некоторых авиакомпаний и при попытках подключиться к отечественным маркетплейсам.
Проблема сейчас не носит системный характер. Но интенсивность начала расти. На массовых направлениях - это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам - при подключении к Wi-Fi теряется доступрассказал газете вице-президент АТОР Артур Мурадян
17 апреля портал DownDetector сообщил о масштабном сбое в работе национального мессенджера MAX. Пик жалоб пришелся на 14.40 мск, чаще всего у пользователей возникали проблемы с веб-версией и мобильным приложением.