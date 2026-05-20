Москва20 маяВести.Роспотребнадзор направил запрос Министерству здравоохранения Египта из-за сообщений о массовом отравлении туристов из РФ, сообщили в ведомстве.
Аналогичный запрос направлен и в Ассоциацию туроператоров России.
В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, появились симптомы отравления, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследованияговорится в сообщении Роспотребнадзора в мессенджере MAX
Генконсульство России в Хургаде, в свою очередь, заявило агентству ТАСС, что не получало информации о подобном инциденте.