Российского туриста арестовали в Турции из-за заявления турка о домогательствах SHOT: россиянина арестовали в Турции из-за заявления турка о домогательствах

Москва16 мая Вести.Российского туриста Виктора Трохина арестовали в Турции из-за конфликта с местным мужчиной, который обвинил россиянина в домогательствах. В комментарии Telegram-каналу SHOT супруга задержанного Анна рассказала, что теперь турок требует две тысячи евро за отзыв заявления из полиции.

По словам Анны, она с мужем прилетела на отдых в Кемер, пара поселились в Corendon Hydros Club. Вечером 12 мая супруги отправились на дискотеку. Во время танцев, как вспоминает Анна, Виктор случайно задел локтем мужчину по имени Волкан. В итоге мужчины разругались, после чего Анна и Виктор ушли к себе в номер.

Волкан после произошедшего написал заявление в полицию, в котором обвинил российского туриста в домогательствах. Виктора задержали охранники отеля, затем приехали сотрудники полиции и увезли россиянина в отделение. Там Виктора допрашивали на протяжении нескольких часов, следует из публикации.

По словам Анны, состоялось заседание суда, которое, как утверждает женщина, шло порядка 2-3 минут. После этого Виктора вывели в наручниках и увезли в СИЗО в Анталию.

Через некоторое время объявился Волкан. Как рассказала супруга задержанного россиянина, турок заявил, что готов отозвать заявление с обвинениями, но потребовал две тысячи евро.

Анна обратилась в Генконсульство РФ, где ей выдали адвоката. Женщина отрицает все обвинения в адрес мужа. Также Анна подала заявление в полицию на Волкана.