В Анталье задержали россиянина по делу о жестоком обращении с животными

Москва16 мая Вести.Россиянин задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, он ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

О факте задержания гражданина России ранее сообщали турецкие СМИ​​​. По их информации, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В социальных сетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, после чего мужчину задержали полицейские. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов для последующей депортации.

По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными сказано в заявлении генконсульства РФ

Российские дипломаты связались с турецкими компетентными органами по данному инциденту и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий. Уточняется, что обращений в российское генконсульство со стороны задержанного не поступало.

