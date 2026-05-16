Москва16 маяВести.Россиянин задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, он ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
О факте задержания гражданина России ранее сообщали турецкие СМИ. По их информации, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В социальных сетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, после чего мужчину задержали полицейские. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов для последующей депортации.
По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животнымисказано в заявлении генконсульства РФ
Российские дипломаты связались с турецкими компетентными органами по данному инциденту и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий. Уточняется, что обращений в российское генконсульство со стороны задержанного не поступало.
Ранее издание Turkiye сообщало, что в турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости.