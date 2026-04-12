Москва12 апрВести.Житель Ленинградской области заключен под стражу после жестокого обращения с котом, которое привело к гибели животного. Мужчина совершил это на глазах своего сына, сообщает ТАСС.
После убийства мужчина бросил тело животного в продавца.
Жителю Всеволожского района, обвиняемому в жестоком обращении с животным, повлекшим его смерть, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяцасказано в публикации
Постановление уже было оглашено.
В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ.