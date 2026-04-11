Москва11 апр Вести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, фигурантом которого стал ранее неоднократно судимый местный житель, убивший бездомного кота на глазах маленького сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 8 апреля мужчина находился со своим малолетним сыном в продовольственном магазине, где он заметил животное.

Используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений... взял в руки находившегося в предбаннике магазина кота, после чего вместе со своим малолетним сыном вышел на улицу и в его присутствии совершил действия, направленные на гибель кота сказано в сообщении

После этого злоумышленник вернулся в магазин и бросил труп животного в продавца.

Следствие предъявило фигуранту обвинение. В суд поступило ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.