"Что такое доброта": в школах Турции будут учить вежливости Turkiye: в турецких школах появятся занятия по принципам вежливости

Москва2 мая Вести.В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников - так власти хотят бороться с детским буллингом. Об этом сообщает издание Turkiye.

Парламент Турции подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа "доброжелательности среди сверстников" планируется к распространению по всей стране говорится в публикации

По данным газеты, планируется перейти от подхода, сосредоточенного на наказании за травлю, к модели, которая строится на воспитании культуры уважения и доброжелательного поведения.

Предлагается внедрить комплексную политику "безопасной школьной среды", которая ориентирована не на наказание, а на восстановительную справедливость. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично.