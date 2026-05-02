Москва2 маяВести.В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников - так власти хотят бороться с детским буллингом. Об этом сообщает издание Turkiye.
Парламент Турции подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа "доброжелательности среди сверстников" планируется к распространению по всей странеговорится в публикации
По данным газеты, планируется перейти от подхода, сосредоточенного на наказании за травлю, к модели, которая строится на воспитании культуры уважения и доброжелательного поведения.
Предлагается внедрить комплексную политику "безопасной школьной среды", которая ориентирована не на наказание, а на восстановительную справедливость. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично.