Москва29 апр Вести.Систематическое проявление буллинга (травли) учителей со стороны подростков может повлечь за собой помещение их в специальные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) – школы-интернаты. Об этом рассказал ИС "Вести" доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО Владимир Блинов.

Более 70% российских учителей, по данным НИУ ВШЭ, страдают от буллинга, который имеет своей целью подорвать их репутацию. Инициаторами травли выступают дети, чье воспитание в семье оказалось недостаточным. Профессор Блинов настаивает на необходимости профилактики правонарушений среди подростков. Однако, когда традиционные методы воспитания не приносят желаемого результата, для таких проблемных детей существуют школы-интернаты, открытые для подростков с 8 лет, где им предоставляется профессиональная помощь и осуществляется коррекция поведения.

У нас есть специальные учебно-воспитательные учреждения, они называются СУВУ — это закрытые или открытые школы-интернаты для подростков с 8 до 18 лет с девиантным поведением, совершивших правонарушения или систематически нарушающих дисциплину. И их на сегодняшний день 19 по всей стране пока. По закону можно отправлять туда детей, начиная с восьми лет и помещать на определенный срок, который назначается комиссией по делам несовершеннолетних. То есть там очень много стадий. Возможен сценарий, при котором действительно будет расширена сеть СУВУ рассказал Блинов

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой по введению административной ответственности за оскорбление школьных учителей. По мнению политика, такая мера направлена на усиление защиты педагогов, которые лишены аналогичных правовых гарантий, предусмотренных для представителей власти.

Депутаты ЛДПР также разработали законопроект, предусматривающий административную ответственность за буллинг и кибербуллинг в виде штрафов до 500 тысяч рублей.