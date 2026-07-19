Эксперт рассказал, что делать учителю при плохом поведении ребенка Эксперт дал совет для разрешения конфликта учителей и учеников

Москва19 июл Вести.При ведении урока учителю стоит концентрировать внимание на учениках, которым интересен и важен материал, а тех, кто не хочет слушать, нужно оставить в покое. Такую рекомендацию в интервью ИС "Вести" дал директор лицея Nº369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта Константин Тхостов.

Он добавил, что в иной ситуации учитель стоит перед выбором – или проводить интересный урок, или отбирать телефоны и бороться с невоспитанными детьми.

Не знаешь, как поступить — поступай по закону. … В парадигме "учитель - учит, ребенок – учится", собственно говоря, все и скрыто. Не надо обращать внимания на то, что происходит. Хочет он сидеть в наушниках? Замечательно. Пусть сидит. Это его личное дело. Нужно помнить о тех двадцати семи детях, которые вместе с ним тоже находятся в классе, и работать на них. Задача учителя — дать материал, объяснить материал. Четко его изложить так, чтобы поняли все. Если кто-то не хочет понять, помните прекрасное выражение: "Насильно мил не будешь" заявил эксперт

Эксперт уверен, что основы воспитания должны закладываться в семье, и именно родители должны принимать решение о наказании детей за плохое поведение, а не учителя.

Сейчас родители сидят в гаджетах. Ребенок заводится, и заниматься им почему-то родители считают, что должны все кто угодно, только не они. Неправда это. Именно воспитательная функция лежит на институте семьи, на тех лучших традициях каждой семьи, которые хранятся и с трепетом хранятся в наших семейных альбомах добавил он

Эксперт также отметил, что частично напряжение между учеником и учителем снижает возможность дистанционного обучения.

Ранее Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками. Так, в случае первичного нарушения порядка во время урока учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание.