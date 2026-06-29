Москва29 июн Вести.Работа с детьми и пропаганда традиционных ценностей не дадут нужного результата, если к этому не будет подключено все общество. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор лицея №369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта Константин Тхостов.

[Для работы с детьми необходима] работа с семьей, формирование, восстановление тех самых традиционных российских ценностей, которые были. Но немаловажный факт того, что мы и с ребенком, и с семьей работаем. … Здесь нельзя что-то одно предложить: давайте усугубим правовую ответственность с 12 лет - этого ничего не даст. Давайте будем работать с семьей - тоже ничего не даст. Это должно быть комплексно. И самое главное, мы должны понимать: работать с детьми без вовлечения всего общества в целом не даст никакого результата объяснил Тхостов

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