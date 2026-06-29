Москва29 июн Вести.Главными проблемами системы профилактики детской преступности в России являются нехватка финансирования и недостаточная квалификация сотрудников. Таким мнением с ИС "Вести" поделился адвокат и юрист Алексей Аксенов.

Он добавил, что сотрудники обременены бюрократией и регулированием.

Когда мы говорим о том, что все-таки может быть недостаточно финансирования для комиссии по делам несовершеннолетних или, например, недостаточна квалификация у этих сотрудников на сегодняшний момент, вот с моей точки зрения, говорить стоит именно об этом, потому что уже количество тех механизмов правовых, оно рождает другую проблему: конкуренция норм, коллизии, избыточность регулирования. А вот "на земле" все это превращается только в огромное количество отчетности, бумаг, справок различных