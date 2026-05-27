Москва27 мая Вести.Проблема с качественной охраной школ в России является острой. Наилучшим образом охрану смогут обеспечить сотрудники Росгвардии, заявил ИС "Вести" представитель "Народного фронта", директор лицея Константин Тхостов.

Проблема [с охраной школ] острая и прямолинейно нерешаемая. Существует также кочующий, мигрирующий персонал. То есть может увеличивается число участников рынка охранных услуг, количество ООО, которые занимаются охранной деятельностью, но число сотрудников остается тем же самым. Они лишь переходят из одной организации в другую. Давно назрел вопрос лицензирования не только каждой охранной фирмы, но и каждого охранника, а также формирования реестра, который, собственно, покажет, что человек прошел надлежащее обучение, получил соответствующий допуск к работе в системе безопасности социально значимых объектов РФ

Эксперт подчеркнул, что при охране школ необходимо придерживаться строгого и системного подхода.

Я сторонник жесткой монополии государства в стратегических вопросах. Что организация питания в детских образовательных организациях, организация охраны, на мой взгляд, личному мнению, должна быть под четким контролем, а еще лучше, организована государством. На мой взгляд, Росгвардии много не бывает, ничего плохого не будет, если Росгвардия организует собственно безопасность и детских садов и школ, поликлиник. Да, будет много сотрудников Росгвардии, но это правоохранительные органы, а значит нарушение или посягательство на сотрудника при исполнении - это уже совсем другая история, нежели попытка противоречить сотруднику ЧОПа