Москва27 мая Вести.Недобросовестные частные охранные предприятия направляют для охраны в учебных заведениях пенсионеров. До 90% охранников в школах – пенсионеры, заявил ИС "Вести" председатель правления воронежского регионального объединения работодателей в сфере охранных услуг Роман Медведев.

Более того, отметил он, в категорию охранников подпадают и сильно возрастные мужчины. В частности, в Воронежской области есть 90-летние охранники.

Воронежский регион я знаю, по школам хожу, проверки осуществляю, и там 90% [охраны в школах] - пенсионеры. Пенсионеры у нас есть и молодые, но встречаются и 90-летние охранники. К сожалению, сейчас недобросовестные ЧОПы, а таких большинство, заходят на охрану школ и детских садов и применяют функцию "сидеть в форме охранника на месте охранника". Вот эту ситуацию нужно менять в корне убежден Медведев

На днях президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных предприятий.

Данный закон вносит определенные изменения для подготовки сотрудников охраны, заявил Медведев.

На качество [подготовки] повлияет следующий аспект – в законе прописано, что обучение с использованием дистанционных методов охранников будет запрещено. В остальном программы обучения разработаны и проводятся по нормам Росгвардии. Новый закон о частной охранной деятельности вводится с 1 сентября, и на устранение всех несоответствий в работе образовательных организаций и частных охранных организаций будет еще год. Поэтому сейчас механизмы начинают прописываться, и в течение года будет все притираться. Смысл и посыл законодательства все-таки приводит образовательные нормы к действующему закону о частой охранной детективной деятельности добавил он

Ранее депутат Анатолий Выборный предложил регулярно отрабатывать в школах конкретные алгоритмы по антитеррористической защищенности.