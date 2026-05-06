Москва6 мая Вести.В новом комплексе мер по профилактике деструктивного поведения среди молодежи, принятых правительством РФ, не хватает непосредственной работы с родителями и ветеранами СВО. Такое мнение ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев высказал в интервью ИС "Вести".

Я совсем не увидел важнейших моментов, связанных с непосредственной работой с аудиторией. То есть, во-первых, с родителями. Тут нет ни слова про родителей, а родители все-таки во многом определяют поведенческие моменты. Во-вторых, здесь нет нашего замечательного, как президент определяет, золотого фонда – это наши ветераны СВО. Вот уж кто может ребятам рассказать, что такое негатив и как надо, в общем-то, наоборот строить позитивно свою жизнь и вокруг [нее] объяснил Гусев

Также он отметил, что в документе недостаточно затронута тема трудовой занятости подростков.

Здесь у нас совсем нет, знаете, как раз трудозанятости. Мне кажется, ключевая тема, когда подросток попадает в какую-то негативную среду, это оттого, как бы, от безделья… И в этом документе нет ни слова про это добавил Гусев

Ранее в России был утвержден комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. Документ включает 41 системное мероприятие по шести приоритетным направлениям, среди которых межведомственное взаимодействие, кадровое, организационно-инфраструктурное и методическое обеспечение, работа с ключевыми целевыми группами детей и молодежи, запуск всероссийских проектов и программа мониторинга молодежной активности в интернете.