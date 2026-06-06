В партии "Новые люди" детскую наркоманию объяснили доступностью наркотиков

В Госдуме объяснили причины детской наркомании В партии "Новые люди" детскую наркоманию объяснили доступностью наркотиков

Москва6 июн Вести.Главной причиной подростковой наркозависимости является доступность наркотиков. Об этом заявил вице-спикер Госдумы депутат партии "Новые люди" Владислав Даванков по итогам партийного мероприятия в Санкт-Петербурге.

Чиновник пообщался с подопечными одного из реабилитационных центров.

Они говорят: достать наркотики сейчас проще, чем купить пиво сказал Даванков

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что при маркировке детских книг на наркотики не должно быть перегибов.